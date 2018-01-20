Правительство США приостановило работу: причиной стало отсутствие финансирования

В Белом доме резко осудили действия демократов в конгрессе США после того, как правительство страны приостановило работу в связи с отсутствием утвержденного федерального бюджета.

В ведомстве заявили, что представители демократической партии "ставят политическую борьбу выше национальной безопасности".

"Они поставили политическую борьбу выше нашей национальной безопасности, семей военных, незащищенных детей и нашей возможности служить всем американцам. Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших законных граждан заложниками своих безрассудных требований", - приводит официальное заявление Белого дома Russia Today со ссылкой на ABC.

Ранее федеральные ведомства США приостановили работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили республиканской партии принять закон по федеральному бюджету.

Напомним, недавно американские сенаторы представили проект закона, согласно которому предусматривается введение жестких санкций против России и других стран за "вмешательство" в предстоящие выборы в США.