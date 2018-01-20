Одна из девочек, пострадавших при нападении на учеников школы в Улан-Удэ, остается в коме

Состояние одной из девочек, пострадавших при нападении на учеников школы №5 в Улан-Удэ, остается крайне тяжелым. Об этом в субботу заявил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Сегодня ситуацию прокомментировал Дамбинима Самбуев.

"Состояние одной девочки крайне тяжелое, она остается в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ей занимаются специалисты из Санкт-Петербурга, нейрохирурги и нейрореаниматолог", - приводит слова министра РИА Новости.

По его словам, также из Петербурга прибыли врачи для оказания помощи девочке, получившей травму руки. Ей уже делают операцию.

Как сообщало Накануне.RU, ранее о произошедшем высказался глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, проблема кроется в здоровье общества – следует усиливать психологическую помощь в школах.