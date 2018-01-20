Свердловские спасатели подвели итоги крещенских купаний: все обошлось без происшествий

Свердловские спасатели подвели итоги крещенских купаний. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Свердловской области, все обошлось без происшествий.

Места организованных купаний в этом году посетили 57 тысяч жителей Среднего Урала, из них 21 тысяча - екатеринбуржцы. Наиболее популярными по-прежнему стали места крещенских купаний на реках Актай и Тура в Верхотурье, на озере Шарташ в Екатеринбурге, на реке Каменке и Каменском водохранилище в Каменске-Уральском, а также на Ревдинском, Мариинском, Кунгурском прудах в городском округе Ревда. Как отметили в ведомстве, несанкционированные купели на водоемах в этом году не выявлены.

"Безопасность крещенских купаний на 152 купелях обеспечивали более тысячи специалистов различных структур и сфер деятельности (спасатели, медики, полиция, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, представители общественных организаций), которые дежурили в местах массовых купаний. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам продолжают контроль за безопасностью на водоемах, и сегодня, 20 января, организаторы купелей должны будут принять меры по их засыпке и заморозке во избежание несчастных случаев", - добавили в МЧС.

Напомним, ранее Накануне.RU подробно рассказывало, как проходит подготовка купелей на Среднем Урале, где можно окунуться в прорубь и как при этом не заболеть. В пятницу в купели окунулись свердловские VIPы.