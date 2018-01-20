В Подмосковье пьяный водитель открыл огонь по инспектору ДПС

В Подмосковье задержан водитель, напавший на сотрудника ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК по Московской области, вечером 19 января инспектор ДПС МО МВД "Люберецкое", проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в городе Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Полицейский подошел к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину. Находясь в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику. Однако полицейский, заметив это, успел увернуться, и между ними завязалась борьба. Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить оружие из рук подозреваемого", - сообщили в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). К настоящему времени проведен осмотр места происшествия. Стрелок задержан и в самое ближайшее время будет допрошен.