На Среднем Урале загорелся храм: пожарные справились с огнем за 5 минут

Пожарные оперативно справились с огнем в храме во имя пророка Божия Илии в поселке Малые Брусяны на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание произошло вечером 19 января в притворе (входной группе) храма: горел утеплитель на кровле. Площадь пожара составила 4 кв.м. На момент возникновения возгорания людей в храме не было.

В тушении были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава. С огнем удалось справиться за 5 минут.

Пострадавших нет, причина возгорания сейчас устанавливается. По предварительной версии экспертов МЧС, оно могло возникнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.