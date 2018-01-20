Лавров: Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений, хотя Киев абсолютно не договороспособен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться выполнения Минских соглашений по Украине, хотя Киев является "абсолютно не договороспособным". Так он прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса.

"Что касается реакции (стран Запада на принятие Киевом закона о реинтеграции Донбасса, - прим.), то я уже не раз говорил, что у нас нет никаких сомнений. Более того, у нас есть достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям", - заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

"Взяв под свое крыло вот эту власть, власть, которая абсолютно не договороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа, собственной репутации, но такова жизнь", - добавил он.

Как сообщает РИА Новости, министр также подчеркнул, что Москва будет добиваться того, чтобы "все, что записано в минских договоренностях, выполнялось".

Напомним, закон о реинтеграции Донбасса Верховная Рада Украины приняла 280 голосами, объявив Россию "оккупантом", установившем "оккупационную администрацию" в ДНР и ЛНР. Власти республик при этом названы нелегитимными.