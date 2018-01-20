ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе

ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая занималась восстановлением кабеля оператора связи ("МТС-Украина") "Vodafone" в районе села Веселая Гора. Об этом Накануне.RU сообщили заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Украинские боевики открыли огонь из 82-миллиметрового миномета со стороны города Счастье.

В связи с этим ремонтные работы были прерваны и возобновятся при условии соблюдения гарантий безопасности и режима тишины. Также отмечается, что до начала проведения ремонтных работ на данном участке никаких обстрелов не было.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев обвиняет ДНР и ЛНР в невозможности восстановить мобильную связь, которой в республиках нет с 11 января. По данным министра связи ДНР Виктор Яценко, администрация украинского президента Петра Порошенко запретила возобновлять мобильную связь на территории республик. Одной из причин и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего называет желание Киева лишить пенсионеров Донбасса возможности получать пенсии, что зависит от телефонной связи с Украиной.