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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  комментариев: 1
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Вот, левый поворот? На Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов призвал превратить Россию в "вторую Норвегию". Неожиданные реверансы правительства скандинавскому социализму эксперты объяснили "полевением" риторики власти накануне выборов президента. Вспомнили о более мягкой, чем обычно, даже доброжелательной оценке идей коммунизма, высказанной Владимиром Путиным на Валааме.
20.01.2018
политика ;
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Новости
20.01.2018 11:27 Мск (13:27 Екб)
происшествия | Украина | ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
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оголенный провод, кабели, провода, энергия (2016) | Фото: minipedia.org.ua

ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая занималась восстановлением кабеля оператора связи ("МТС-Украина") "Vodafone" в районе села Веселая Гора. Об этом Накануне.RU сообщили заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Украинские боевики открыли огонь из 82-миллиметрового миномета со стороны города Счастье.
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В связи с этим ремонтные работы были прерваны и возобновятся при условии соблюдения гарантий безопасности и режима тишины. Также отмечается, что до начала проведения ремонтных работ на данном участке никаких обстрелов не было.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Киев обвиняет ДНР и ЛНР в невозможности восстановить мобильную связь, которой в республиках нет с 11 января. По данным министра связи ДНР Виктор Яценко, администрация украинского президента Петра Порошенко запретила возобновлять мобильную связь на территории республик. Одной из причин и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего называет желание Киева лишить пенсионеров Донбасса возможности получать пенсии, что зависит от телефонной связи с Украиной.

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20.01.2018 11:27 Мск | Евгений Чернышёв
13:27 Екб


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ВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала мобильную связь в Донбассе
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