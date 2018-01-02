Премьер Литвы призвал к восстановлению отношений с Россией

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в 2018 году необходимо начинать восстанавливать контакты с представителями власти России, прерванные в 2014 году. Об этом литовский премьер заявил в эфире программы национального телевизионного канала LNK "Панорама недели".

"Мы — уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю, абсолютно никаких контактов с Россией, хотя другие страны, те же соседние государства активно работают над экономическими вопросами", — сказал Сквернялис.

Он отметил, что на восстановление связей с Россией следует смотреть прагматично.

"Мы здесь тоже должны смотреть прагматично, выдерживать четкие стратегические границы, от которых мы не можем отстраняться, речь идет о ситуации на Украине, о реализации минских договоренностей, в общем о защите прав человека и уважении международных прав. Но контакты с соседними государствами обязаны быть восстановлены, и следующий год является благоприятным для подобных шагов", — подчеркнул премьер.

Литва не поддерживает контакты и не проводит встречи с высокопоставленными представителями Российской Федерации с 2014 года.