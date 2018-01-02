Переговоры с Крымом в феврале 2014 года начинались, но были сорваны, - украинский олигарх

Украинский режим, захвативший власть в Киеве в конце февраля 2014 года, сорвал начинавшийся процесс переговоров с новыми властями Крыма. Об этом на телеканале "112 Украина" рассказал депутат Верховной рады олигарх Вадим Новинский.

По его словам, вместе с депутатом Нестором Шуфричем их попросили быть переговорщиками между Киевом и Севастополем и Крымом, когда Сергей Аксенов уже был избран премьер-министром Крыма. Новинский заболел, и Шуфрич полетел в Крым, чтобы "прозондировать ситуацию".

"Ему был высказан ряд требований по поводу того, чего хотят крымские власти для Крыма. Там не было очень больших желаний. Все хотели спокойствия в регионе, чтобы то, что произошло на майдане, не пришло в Крым", - рассказал Новинский.

Однако новый генпрокурор Украины Олег Махницкий возбудил уголовные дела против Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и других депутатов крымского парламента, сорвав переговоры. Новинский считает, что это была провокация. По его мнению, в конце февраля 2014 года нужно было сделать ряд шагов, чтобы Крым остался в составе Украины.

"Надо было вести переговоры и с российской стороной – проявить чудеса дипломатии. Надо было не делать резких шагов в отношении русского языка, а мы помним, как был отменен закон Кивалова – Колесниченко (о региональных языках, - прим.). Надо было подтвердить исполнение Харьковских соглашений (о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму, - прим.) уже при смене власти, подтвердить внеблоковый статус Украины, подтвердить статус русского языка как регионального и, возможно, дать дополнительные полномочия крымскому парламенту и крымской власти. Там шел разговор, что, может быть, вернуться к Конституции Крыма 1994 года и невмешательству киевской центральной власти в гуманитарную политику в Крыму. Это могло успокоить ситуацию. И Крым остался бы в составе Украины. Но этого ничего сделано не было", - подчеркнул Новинский.

При этом он признал, что был категорически против воссоединения Крыма с Россией, так как был депутатом Рады от Севастополя.

Напомним, как сообщало , в декабре экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.