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"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 37


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
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Новости
02.01.2018 20:15 Мск (22:15 Екб)
политика | В России | Крым | Украина
Переговоры с Крымом в феврале 2014 года начинались, но были сорваны, - украинский олигарх
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крым, верховный совет, митинг (2014) | Фото:Ukrafoto

Украинский режим, захвативший власть в Киеве в конце февраля 2014 года, сорвал начинавшийся процесс переговоров с новыми властями Крыма. Об этом на телеканале "112 Украина" рассказал депутат Верховной рады олигарх Вадим Новинский.
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По его словам, вместе с депутатом Нестором Шуфричем их попросили быть переговорщиками между Киевом и Севастополем и Крымом, когда Сергей Аксенов уже был избран премьер-министром Крыма. Новинский заболел, и Шуфрич полетел в Крым, чтобы "прозондировать ситуацию".

"Ему был высказан ряд требований по поводу того, чего хотят крымские власти для Крыма. Там не было очень больших желаний. Все хотели спокойствия в регионе, чтобы то, что произошло на майдане, не пришло в Крым", - рассказал Новинский.

Однако новый генпрокурор Украины Олег Махницкий возбудил уголовные дела против Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова и других депутатов крымского парламента, сорвав переговоры. Новинский считает, что это была провокация. По его мнению, в конце февраля 2014 года нужно было сделать ряд шагов, чтобы Крым остался в составе Украины.

"Надо было вести переговоры и с российской стороной – проявить чудеса дипломатии. Надо было не делать резких шагов в отношении русского языка, а мы помним, как был отменен закон Кивалова – Колесниченко (о региональных языках, - прим.). Надо было подтвердить исполнение Харьковских соглашений (о продлении сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму, - прим.) уже при смене власти, подтвердить внеблоковый статус Украины, подтвердить статус русского языка как регионального и, возможно, дать дополнительные полномочия крымскому парламенту и крымской власти. Там шел разговор, что, может быть, вернуться к Конституции Крыма 1994 года и невмешательству киевской центральной власти в гуманитарную политику в Крыму. Это могло успокоить ситуацию. И Крым остался бы в составе Украины. Но этого ничего сделано не было", - подчеркнул Новинский.

При этом он признал, что был категорически против воссоединения Крыма с Россией, так как был депутатом Рады от Севастополя.

Напомним, как сообщало , в декабре экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов отдал устный приказ применять оружие в Крыму.

Митинг, Севастополь, 23 февраля(2014)|Фото: colonelcassad.livejournal.com

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02.01.2018 20:15 Мск | Евгений Чернышёв
22:15 Екб


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Переговоры с Крымом в феврале 2014 года начинались, но были сорваны, - украинский олигарх
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