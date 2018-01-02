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"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика  |  добавить комментарий
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 37


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
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Новости
02.01.2018 15:45 Мск (17:45 Екб)
экономика | ДНР и ЛНР
В ДНР поставлена цель полностью обеспечить себя мясом, молоком и овощами
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(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Развитие перерабатывающей промышленности, овощеводства и скотоводства включены в список главных задач агропрома ДНР на 2018 год. Об этом заявил и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Владимир Антонов, передает корреспондент Накануне.RU.
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"В 2018 году по поручению главы республики Александра Захарченко одним из главных приоритетов в развитии агропрома ДНР будет перерабатывающая промышленность. Хватит вывозить сырье из республики, на экспорт должны идти продукты глубокой переработки. Таким продуктом является мука, первая партия которой была недавно отправлена на экспорт в Российскую Федерацию", — сказал Антонов, имея в виду продукцию Еленовского комбината хлебопродуктов.

Он отметил, что не менее важными шагами в аграрном секторе ДНР станут развитие импортозамещения сельхозпродукции и реализация программы развития овощеводства, которая рассчитана на 2018-2023 годы. За это время планируется полностью обеспечить республику овощами.

Также разработана госпрограмма по развитию выращивания крупного рогатого скота, которая должна закрыть потребности населения в молоке и мясе.

Директор Департамента экономического анализа, прогнозирования и целевых программ АПК ДНР Максим Семенов отметил, что ведется работа по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Организована процедура заключения предварительных договоров на покупку ржи порядка 3,5 тыс. тонн, что полностью удовлетворит потребности республики в новом году. Для этого посевные площади под урожай 2018 года были увеличены в 2 раза. Подобный опыт планируется распространить и на другие зерновые культуры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле Захарченко заявил о планах развивать садоводство в республике. Также сообщалось о намерении наладить выпуск сельхозтехники.

Другие новости по темам: ДНР, сельское хозяйство, АПК, мясо, молоко, овощи
02.01.2018 15:45 Мск | Донецк | Евгений Чернышёв
17:45 Екб


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В ДНР поставлена цель полностью обеспечить себя мясом, молоком и овощами
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