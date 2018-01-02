В ДНР поставлена цель полностью обеспечить себя мясом, молоком и овощами

Развитие перерабатывающей промышленности, овощеводства и скотоводства включены в список главных задач агропрома ДНР на 2018 год. Об этом заявил и.о. министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Владимир Антонов, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 2018 году по поручению главы республики Александра Захарченко одним из главных приоритетов в развитии агропрома ДНР будет перерабатывающая промышленность. Хватит вывозить сырье из республики, на экспорт должны идти продукты глубокой переработки. Таким продуктом является мука, первая партия которой была недавно отправлена на экспорт в Российскую Федерацию", — сказал Антонов, имея в виду продукцию Еленовского комбината хлебопродуктов.

Он отметил, что не менее важными шагами в аграрном секторе ДНР станут развитие импортозамещения сельхозпродукции и реализация программы развития овощеводства, которая рассчитана на 2018-2023 годы. За это время планируется полностью обеспечить республику овощами.

Также разработана госпрограмма по развитию выращивания крупного рогатого скота, которая должна закрыть потребности населения в молоке и мясе.

Директор Департамента экономического анализа, прогнозирования и целевых программ АПК ДНР Максим Семенов отметил, что ведется работа по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Организована процедура заключения предварительных договоров на покупку ржи порядка 3,5 тыс. тонн, что полностью удовлетворит потребности республики в новом году. Для этого посевные площади под урожай 2018 года были увеличены в 2 раза. Подобный опыт планируется распространить и на другие зерновые культуры.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в апреле Захарченко заявил о планах развивать садоводство в республике. Также сообщалось о намерении наладить выпуск сельхозтехники.