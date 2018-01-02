Украинские нацисты провели факельные шествия в Донбассе

В Донбассе украинские нацисты провели два факельных шествия в честь дня рождения одного из идеологов украинского нацизма - Степана Бандеры. Шествия состоялись в Славянске и прифронтовой Авдеевке, передает корреспондент Накануне.RU.

В Славянске, где нацисты проводят шествие уже третий год подряд, участвовало около 200 человек. В Авдеевке оно прошло впервые, в нем приняли участие около 30 человек. Организаторы уже анонсировали следующее - 22 января, в так называемый "день соборности Украины".

В Славянске местная администрация попыталась запретить через суд проведение нацистского шествия. Однако 28 декабря окружной административный суд рассмотрел иск исполнительного комитета Славянского горсовета к городской организации ВО "Свобода" и постановил, что факел якобы не относится к огнеопасным предметам и не может быть запрещен, как и само шествие. При этом многие участники были с закрытым лицом.

Наиболее многочисленное факельное шествие прошло в Киеве, в котором участвовало около тысячи человек.