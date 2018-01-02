Яровая назвала празднование дня рождения Бандеры "поминками" Украины

Празднования дня рождения Степана Бандеры в Киеве и Одессе выглядят как поминки Украины. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая.

"Празднование дня рождения Бандеры выглядит как поминки прежней цветущей и счастливой Украины", - цитирует Яровую РИА Новости.

"Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует ещё более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня", - добавила она.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Киеве участие в факельном шествие в честь дня рождения Степана Бандеры приняли около 1 тыс. человек. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии "Свобода".

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.