Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысяч россиян

В течение первых суток действия биометрического контроля на украинской границе ее пересекли чуть менее 1,9 тыс. граждан России. Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook со ссылкой на информацию помощника главы Госпогранслужбы Олега Слободяна, передает корреспондент Накануне.RU.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекло более 3 тыс. 300 иностранцев из той категории, которая подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 тыс. 900 - граждане России", - сообщил Слободян.

По его словам, за первые сутки действия биометрического контроля проблем на границе не было, система работала без сбоев. Каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было.

Напомним, в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных граждан 71 государства заработала в пунктах пропуска на государственной границе с 1 января 2018 года.