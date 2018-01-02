ЦИК получил 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты России

На конец декабря Центризбирком России получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента РФ, 21 из них поступило от партий. Об этом РИА Новости сообщил член ЦИК Евгений Шевченко.

По его словам, за последние годы ЦИК наблюдает огромное число желающих стать президентом, что может объясняться обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.

"За последние годы такое количество кандидатов, действительно, впервые. Видимо, это связано с тем, что меньшее количество подписей нужно предоставлять. Во-вторых, вообще увеличилось количество партий по сравнению с прошлыми выборами, и многие решили заявить о себе и участвовать в президентских выборах", - сказал Шевченко.

Как он пояснил, партиям для того, чтобы выдвинуть список кандидатов на парламентские выборы, нужно подать список документов как минимум на 200 человек, а на одного кандидата собрать документы проще.

"Почему-то многие руководители партий, которые не участвуют ни в местных, ни в региональных, ни в думских выборах, считают, что 100 тысяч подписей легко собрать. Но любое количество подписей можно собрать, имея серьезную, разветвленную сеть региональных, местных и первичных отделений, а если ее нет, то даже 10 тыс. подписей собрать сложно", - добавил член ЦИК.

Напомним, выборы президента РФ пойдут 18 марта 2018 года.