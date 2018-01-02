Глава Крыма призвал добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма

Глава Крыма Сергей Аксенов считает необходимым добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма. Об этом он заявил, комментируя прошедшие на Украине факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, передает корреспондент Накануне.RU .

"Первый день нового года на Украине снова осквернён факельными шествиями в честь дня рождения Бандеры. Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей. Евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей", – приводит слова главы Крыма его пресс-служба.

Сергей Аксёнов считает, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.

"Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым, если бы народы полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года не приняли решение о воссоединении с Россией, а Российская Федерация не поддержала это решение", - пояснил глава республики.

При этом Сергей Аксёнов напомнил, что парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков, а в польском городе Торуне готовится открытие памятника, напоминающего о зверствах бандеровцев.

"Следственный комитет России, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР постоянно документируют материалы о военных преступлениях украинских карателей на Донбассе. Генеральная ассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США",- сказал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма сообщил, что поддерживает предложение председателя госсовета Крыма Владимира Константинова, о проведении в Крыму международной конференции, посвящённой преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов.

"Стратегия народной дипломатии уже доказала свою эффективность. Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придётся отвечать за содеянное", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, в Киеве участие в факельном шествие в честь дня рождения Степана Бандеры приняли около 1 тыс. человек. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии "Свобода".

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.