Глава Крыма призвал добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма

в этот день
03.01.18
00:35
В Екб.02:35
Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники
Книжный обзор: что почитать в каникулы?
Путина просят остановить принятие закона о биометрической регистрации населения
Главное
Власти Ирана назвали виновников беспорядков в стране

Тема дня
"Взрослые дяди играют в игрушки" Инсайдеры с телеграм-каналов стали самым заметным новшеством в политике в 2017 году. Западная пресса пишет, что в 2017 году "телеграмеры" были чуть ли не главным фактором влияния на политику в России. Либеральная пресса считает, что благодаря ним она стала прозрачнее. Эксперты Накануне.RU, однако, скептически оценивают роль анонимов в уходящем году и прогнозируют, что число их будет расти, а качество падать.
02.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 37


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
После "Новогоднего огонька" Аллу Пугачеву обвинили в плагиате
Крупнейший обмен пленными в Донбассе завершен. Украина обманула
Студентов Тимирязевской академии допросили после пикетов в защиту увольняемых преподавателей
Деканы Тимирязевки поддержали администрацию вуза
Путина просят остановить принятие закона о биометрической регистрации населения
Начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нальчике подозревают в получении взятки
Китайские СМИ отметили выдвижение Грудинина и неудачу Навального
Эксперты предрекли экономике РФ падение ниже турецкой
Голосование
Что Вы считаете главным событием 2017 года?

Выдвижение Путина на выборы президента

Олимпийский скандал

Дело Улюкаева

Рост биткоина

Успехи РФ в Сирии

Выдвижение Грудинина в президенты

Банковский кризис/отзыв лицензий

Подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Референдум о независимости Каталонии

Вступление в должность Трампа, санкции против РФ

Год экологии в России


Результаты 2311

Глава Крыма призвал добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Сергей Аксенов, Ялта, совещание по итогам выездного приема граждан (2017) | Фото: отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов считает необходимым добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма. Об этом он заявил, комментируя прошедшие на Украине факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, передает корреспондент Накануне.RU .

"Первый день нового года на Украине снова осквернён факельными шествиями в честь дня рождения Бандеры. Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей. Евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, людей других национальностей", – приводит слова главы Крыма его пресс-служба.

Сергей Аксёнов считает, что украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.

"Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс – это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым, если бы народы полуострова в ходе мартовского референдума 2014 года не приняли решение о воссоединении с Россией, а Российская Федерация не поддержала это решение", - пояснил глава республики.

При этом Сергей Аксёнов напомнил, что парламент Польши признал Волынскую резню геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков, а в польском городе Торуне готовится открытие памятника, напоминающего о зверствах бандеровцев.

"Следственный комитет России, а также правоохранительные органы ДНР и ЛНР постоянно документируют материалы о военных преступлениях украинских карателей на Донбассе. Генеральная ассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США",- сказал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма сообщил, что поддерживает предложение председателя госсовета Крыма Владимира Константинова, о проведении в Крыму международной конференции, посвящённой преступлениям украинского нацизма с приглашением представителей республик Донбасса, Белоруссии, Израиля, Польши, а также украинских антифашистов.

"Стратегия народной дипломатии уже доказала свою эффективность. Замечу, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица намордниками. Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придётся отвечать за содеянное", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, в Киеве участие в факельном шествие в честь дня рождения Степана Бандеры приняли около 1 тыс. человек. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии "Свобода".

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

Другие новости по темам: Сергей Аксенов, факельное шествие, нацизм, Степан Бандера
02.01.2018 13:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Глава Крыма призвал добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+