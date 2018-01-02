Цены на бензин в 2018 году неизбежно вырастут, - аналитики

Прошедший год был неоднозначным для рынка бензина: скачки цен на бирже, заявления о недостаточном предложении. В наступающем году будет нелегче: с 1 января увеличатся акцизы на бензин, что, как считают эксперты, обязательно отзовется подорожанием топлива. Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", дают разные оценки, но некоторые из них не исключают роста цен даже до 55 руб. за литр.

Напомним, Правительство РФ на заседании в сентябре одобрило дополнительный рост акцизов на 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года. Поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизтопливо уже вступили в силу.

"Сейчас производители еще это (рост акциза) не учитывают. Обычно цена на бензин поднимается ровно на ставку акциза. Но учитывая, насколько у нас занижена цена сейчас, по всей видимости, они (компании - ред.) используют это как повод и поднимут цену выше, чем будет прирост акциза", - предостерег член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша солидарен с коллегой и подчеркивает, что повышение акцизов не пройдет для рынка бесследно, однако, отмечает и другие факторы.

"Рост налоговой нагрузки - это одна причина, рост акцизов - вторая причина, влияние мировых цен - третья причина, но каждая из них влияет по-своему. В принципе, никто не сомневается, что цены будут расти", - объяснил он, отметив, что рост розничных цен не будет быстрым.

По мнению аналитиков, одним из важных факторов станут и грядущие президентские выборы.

"Конечно, выборы могут сказаться на ценах на бензин. Если, скажем, они будут сопровождаться лихорадкой санкций или еще каких-то неординарных мер", - считает начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.

По мнению Рустама Танкаева, цена на Аи-95 в 2018 году может достигнуть 55 руб.. Аналитик предупреждает, что при условии увеличения акцизов с нового года, 55 руб. за литр еще будет "оптимистичным сценарием".

Николай Подлевских считает, что в начале года возможен небольшой рост, но отмечает, что цены нормализуются в течение двух месяцев за счет инфляции. Говоря о средней цене за год, он предупреждает, что средняя цена на бензин пробьет отметку в 40 руб. за литр.

"Тут уже близость такая микроскопическая (к отметке 40 рублей за литр), что, я думаю, мы перевалим. Тем более, что мне уже неоднократно приходилось заправляться по цене выше 40, так что я думаю этим уже никого не удивить", - заявил он.

Представители власти, напротив, считают, что акцизы не окажут влияния на цену бензина. Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин в октябре заявлял, что рост акцизов является одним из факторов, влияющим на цены, но он не окажет решающего воздействия. Такого же мнения придерживается и министр финансов России Антон Силуанов. В сентябре он, в частности, говорил, что рост цен на бензин будет соответствовать в целом инфляционным ожиданиям, будет колебаться около этих параметров.