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Законы-2018: детям – пособия, бизнесу – налоги Самые резонансные законодательные новации 2018 г. связаны с социальной сферой. Продление срока выплаты маткапитала, пособия за первенцев, дешевая по российским меркам ипотека для многодетных, "налоговая амнистия" – законодатели, зачастую с подачи президента, завершили год на позитивной ноте. Но другие законы могут сделать жизнь россиян дороже. Где отдыхать без доплаты, какие автомобили взлетят в цене и с чем встречает Новый год бизнес – в обзоре основных законодательных изменений Накануне.RU.
31.12.2017
общество  |  комментариев: 4
Аналитика
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 37


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
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Новости
02.01.2018 11:37 Мск (13:37 Екб)
политика | За рубежом
Власти Ирана назвали виновников беспорядков в стране
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нападение на здание парламента, Тегеран, Иран, полиция (2017) | Фото: REUTERS

Протестные акции в Иране являются частью "опосредованной войны" со страной, которую ведут некоторые государства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил секретарь высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани.

По его словам, беспорядки в стране были спровоцированы США, Великобританией и Саудовской Аравией, которые руководят кампаниями в социальных сетях.

В частности, 27% хэштегов, направленных против иранских властей, были разработаны саудовским правительством. По мнению секретаря совета, акции протеста призваны помешать прогрессу республики.

Шамхани также выразил уверенность, что демонстрации "закончатся через несколько дней".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, протесты в крупных иранских городах начались на прошлой неделе на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих.

На ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Там заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. Москва считает события внутренним делом Исламской республики.

А сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве.

Другие новости по темам: Иран, беспорядки, Вашингтон, Лондон, Эр-Рияд
02.01.2018 11:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:37 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.01.2018 11:14 Мск
Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

Ранее 01.01.2018 19:52 Мск
МИД завил о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране

Ранее 01.01.2018 14:22 Мск
Число жертв беспорядков в Иране увеличилось

Ранее 01.01.2018 12:08 Мск
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Власти Ирана назвали виновников беспорядков в стране
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