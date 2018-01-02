Власти Ирана назвали виновников беспорядков в стране

Протестные акции в Иране являются частью "опосредованной войны" со страной, которую ведут некоторые государства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, с таким заявлением выступил секретарь высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани.

По его словам, беспорядки в стране были спровоцированы США, Великобританией и Саудовской Аравией, которые руководят кампаниями в социальных сетях.

В частности, 27% хэштегов, направленных против иранских властей, были разработаны саудовским правительством. По мнению секретаря совета, акции протеста призваны помешать прогрессу республики.

Шамхани также выразил уверенность, что демонстрации "закончатся через несколько дней".

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, протесты в крупных иранских городах начались на прошлой неделе на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих.

На ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Там заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. Москва считает события внутренним делом Исламской республики.

А сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве.