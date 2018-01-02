Трамп заявил, что в Иране настало время для перемен

Президент США Дональд Трамп, комментируя протесты в Иране, заявил, что настало время для изменений в этом ближневосточном государстве. Заявление он сделал в своем микроблоге, передает корреспондент Накануне.RU.

"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", - написал Трамп.

Напомним, протесты в крупных иранских городах начались на прошлой неделе на фоне сложной экономической ситуации в стране. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее администрация президента США официально поддержала иранских протестующих.

На ситуацию уже отреагировали в российском МИД. Там заявили о недопустимости вмешательства в происходящее в Иране. Москва считает события внутренним делом Исламской республики