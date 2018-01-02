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от издателя  |  комментариев: 37


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В Екатеринбурге за 31 декабря и 1 января поймали 13 пьяных водителей
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ДПС, ГИБДД, авария, инспектор (2016) | Фото: ugibddmo.ru

В период новогодних праздников сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, за два новогодних дня, 31 декабря и 1 января инспекторами пресечено 1 тыс. 435 нарушений Правил дорожного движения, из них 13 нарушений, связанных с управлением автомобилями пьяными водителя, 14 человек привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении четырех водителей возбуждены уголовные дела.

Также, за два дня выявлено 74 нарушения правил проезда пешеходных переходов, более 160 участников дорожного движения, не использующих ремни безопасности, 57 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобиле без детских удерживающих устройств и ремней безопасности. За переход проезжей части дороги в неустановленном месте к административной ответственности привлечены 383 пешехода.

Усиленный контроль за соблюдением водителями и пешеходами требований Правил дорожного движения продлится до окончания рождественских каникул.

В ведомстве также обратились к водителям и напомнили, что при управлении автомобилем в зимний период нужно проявлять особую осторожность, особенно при проезде пешеходных переходов.

"Также, при движении, особенно на загородных трассах, нужно учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке пассажиров", - отметили в городской ГИБДД.

Там также добавили, что сообщать о нарушителях можно круглосуточно с помощью SMS или в мессенджерах WhatsApp или Viber по номеру +7 902 27 61 391 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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02.01.2018 10:53 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:53 Екб


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В Екатеринбурге за 31 декабря и 1 января поймали 13 пьяных водителей
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