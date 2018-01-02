В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

Согласно постановлению правительства столицы, тарифы на общественный транспорт в столице в среднем выросли на 2,2% (от 0 до 3,8% на разные виды билетов), что ниже инфляционных показателей.

Как сообщает "Интерфакс", прежней осталась цена билетов "Единый" на одну и две поездки (55 и 110 руб.), билета ТАТ на одну поездку в зоне Б (в пределах Новой Москвы, 40 руб.). Стоимость проезда при оплате на турникете с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay и других сохранилась на уровне 40 руб.

Также сохранилась стоимость льготных билетов для школьников и студентов (ТАТ - 250 руб., на метро - 380 руб.). Для них вводится и трехмесячный проездной (ТАТ - 750 руб., на метро - 1 тыс. 140 руб.).

Кроме того, с 1 марта будут введены льготы на проезд на общественном транспорте для ординаторов и интернов. Стоимость месячного проездного для ординаторов и интернов будет такой же, как и для студентов и школьников: 380 руб. на метро, на наземном транспорте - 250 руб.

Согласно постановлению, проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте подорожал на 1 руб. и составит 36 руб.

Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составила 1 тыс. 765 руб. вместо 1 тыс. 700; на 40 поездок - 1 тыс. 494 руб. вместо 1 тыс. 440 руб; на 20 поездок - 747 руб. вместо 720 руб.

Безлимитный проездной на 30 дней подорожал на 75 руб.- до 2 тыс. 75 руб., на 90 дней - на 190 руб. - до 5 тыс. 190 руб., на 365 дней на 700 руб. - до 18 тыс. 900 руб.