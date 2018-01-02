В Зауралье в пожаре погибли пять человек, в том числе ребенок

В пожаре в селе Петропавловское Катайского района Курганской области погибли пять человек, в том числе ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, 1 января около 21.00 в частном жилом доме были обнаружены тела пяти человек, в том числе мальчика, 2007 года рождения. Ещё двое пострадавших на реанимобиле были транспортированы в медицинское учреждение областного центра для оказания медицинской помощи, здоровью третьего - девочки, 2004 года рождения, в настоящее время ничего не угрожает. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем управления, в составе наиболее опытных и квалифицированных следователей-криминалистов следственного управления регионального СКР.

По предварительным данным смерть всех пятерых наступила от острого отравления угарным газом в результате неисправной работы оборудования газового отопления.

В настоящее время следователем с участием специалистов "Шадринскмежрайгаза" проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято газовое оборудование; назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются родственники погибших и очевидцы.