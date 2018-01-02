В Пермском крае в пожаре погибли три человека, в том числе маленький ребенок

В пожаре в поселке Усть-Черная Гайнского района Пермского края погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, вечером 1 января после ликвидации пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном частном доме были обнаружены тела двух женщин и трехлетнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами следственного управления краевого СКР.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что вечером 1 января в доме находились 37-летняя женщина с трехлетним сыном и 68-летней матерью своего сожителя. При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие женщины и ребенок стали жертвами насилия, не обнаружено. По предварительным данным, смерть всех троих наступила в результате острого отравления продуктами горения.

В настоящее время следователем с участием специалистов проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты интересующие следствие предметы. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели женщин и ребенка, и пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания.