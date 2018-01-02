"Ядерный покер продолжается, ставки растут", - Пушков о "ядерной кнопке" на столе Ким Чен Ына

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына относительно "ядерной кнопки" у него на столе. Своим мнением Пушков поделился в своем микроблоге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первая новость года: Ким заявил, что США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут", - отметил сенатор.

Напомним, о том, что "ядерная кнопка" находится у него на столе Ким Чен Ын заявил во время новогоднего обращений к жителям КНДР. При этом, северокорейский лидер подчеркнул, что "это не угроза, а реальность". Ким Чен Ын также заявил, что "отныне США не смогут начать против нас войну".