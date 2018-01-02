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Законы-2018: детям – пособия, бизнесу – налоги Самые резонансные законодательные новации 2018 г. связаны с социальной сферой. Продление срока выплаты маткапитала, пособия за первенцев, дешевая по российским меркам ипотека для многодетных, "налоговая амнистия" – законодатели, зачастую с подачи президента, завершили год на позитивной ноте. Но другие законы могут сделать жизнь россиян дороже. Где отдыхать без доплаты, какие автомобили взлетят в цене и с чем встречает Новый год бизнес – в обзоре основных законодательных изменений Накануне.RU.
31.12.2017
общество  |  комментариев: 4
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Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 37


Киногид: каких премьер ждать в 2018-м и что смотреть уже в праздники Ушедший киногод в России прошел с огоньком, если вспомнить самый обсуждаемый фильм "Матильда". Но, по данным ВЦИОМ, который интересовался вопросом о том, какой отечественный фильм россияне считают лучшим в 2017 году, пальму первенства взял не он, ее разделили сразу три картины: "Салют-7", "Последний богатырь" и "Легенда о Коловрате". Гильдия критиков фильмом года назвала "Аритмию". Каких событий ждут в 2018 году в российской и зарубежной киноиндустрии и на что стоит пойти уже в новогодние каникулы?
31.12.2017
культура ;
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"Ядерный покер продолжается, ставки растут", - Пушков о "ядерной кнопке" на столе Ким Чен Ына
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Прощание с Евгением Примаковым, Алексей Пушков (2015) | Фото: vesti.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына относительно "ядерной кнопки" у него на столе. Своим мнением Пушков поделился в своем микроблоге, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первая новость года: Ким заявил, что США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут", - отметил сенатор.

Напомним, о том, что "ядерная кнопка" находится у него на столе Ким Чен Ын заявил во время новогоднего обращений к жителям КНДР. При этом, северокорейский лидер подчеркнул, что "это не угроза, а реальность". Ким Чен Ын также заявил, что "отныне США не смогут начать против нас войну".

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02.01.2018 09:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.01.2018 10:23 Мск
Лидер Северной Кореи заявил, что "ядерная кнопка" у него на столе

Ранее 01.01.2018 09:13 Мск
КНДР отправил свою сборную на Олимпийские игры








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"Ядерный покер продолжается, ставки растут", - Пушков о "ядерной кнопке" на столе Ким Чен Ына
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