С 1 января в России выросли акцизы на бензин

С 1 января 2018 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с 1 июля 2018 года ставка будет повышена до 11 тыс. 892 руб. за т.

С 1 января 2019 года ставка акциза на бензин класса 5 составит 12 тыс. 314 руб. Планируется, что в 2020 году она будет на уровне 12 тыс. 752 руб.

Ставка акциза на дизельное топливо с 1 января увеличилась на 12,7% и составила 7 тыс. 665 руб. за т, с 1 июля ставка вырастет до 8 тыс. 258 руб. за т.