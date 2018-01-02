В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры

В центре Киева прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что участие в акции, завершившейся на площади Независимости, приняло около 1 тыс. человек. Некоторые из них пришли с зажженными факелами. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии "Свобода". Шествие сопровождали полицейские и кинологи.

Марш проходил под лозунгом "За славу героев, за будущее детей!".

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА (запрещена в России) действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.