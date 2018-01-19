Мэр Махачкалы задержан

Мэр Махачкалы Муса Мусаев задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Дагестан.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы дагестанской столицы. Чиновник подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. В служебных кабинетах махачкалинской мэрии были проведены обыски.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СКР, Мусаев будет доставлен в изолятор временного содержания.