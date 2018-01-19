Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию

Часть отправленных из России в Китай вспомогательных комплектующих для зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400 была повреждена в результате шторма. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьёва.

Судно вышло из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в конце декабря в рамках исполнения контракта на поставку ЗРК С-400 и попало в шторм в районе пролива Ла-Манш. В результате часть находившегося на борту вспомогательного имущества была повреждена.

По словам представителя ФСВТС, судно вернулось в пункт своего отправления, и на данный момент ведётся оценка пострадавшего оборудования.

"По окончании этих работ неповреждённое имущество будет тем же судном отправлено инозаказчику, — передаёт "РИА Новости" слова Воробьёвой. — Недопоставленное имущество будет направлено заказчику позднее".