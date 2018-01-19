На Среднем Урале вынесен приговор двум экс-сотрудникам ГИБДД

Сегодня, 19 января, суд города Полевской вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, которые обвинялись в совершении коррупционного преступления. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В сентябре 2016 года лейтенант полиции 1988 года рождения и старший лейтенант 1985 года рождения намеревались получить от остановленного ими водителя 20 тысяч рублей в обмен на несоставление в отношении него административного протокола по факту управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Таких денег у мужчины не нашлось. Тогда ему было предоставлено время на сбор нужной суммы.

Обвиняемым был вынесе приговор по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (покушение на получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Подсудимые обязуются выплатить штраф в размере 80-кратной суммы взятки — 1 млн 600 тыс. рублей с каждого.

По словам главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, материалы по данному факту оперативно направлены для дальнейшего расследования в областной Следственный комитет.

"В ноябре 2016 года обоих инспекторов ГИБДД уволили из системы МВД по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, — сказал он. — Учитывая, что суд вынес обвинительный вердикт в отношении них, про офицерские погоны им можно теперь забыть навсегда. Так как взяточники изобличены собственными силами территориального ОВД, непосредственные руководители осужденных к дисциплинарной ответственности не привлекались".