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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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Новости
19.01.2018 19:50 Мск (21:50 Екб)
происшествия | За рубежом
СМИ: Турецкая артиллерия обстреляла семь селений в Африне
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бои за Дейр-эз-Зор, Сирия (2017) | Фото:

Семь курдских селений в регионе Африн на севере Сирии подверглись обстрелу турецкой артиллерии, по данным СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением на этой территории операции против курдских военизированных формирований. В свою очередь, Вашингтон призвал Анкару отказаться от такой идеи.

Ранее стало известно, что Москва в ходе контактов с турецкой стороной сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района Африна, после чего российские военные начали покидать территорию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Firat, в ходе проводимой операции были ранены несколько мирных жителей, в том числе шестилетний ребёнок.

Объектами атаки стали высоты Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан — точки оборонительных рубежей Курдских сил самообороны (КСС). Данные о потерях в рядах КСС отсутствуют.

Также атакованы миномётами пять населённых пунктов региона Эш-Шахба, где размещены курдские отряды, которые открыли ответный огонь.

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19.01.2018 19:50 Мск | информационная служба Накануне.RU
21:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.01.2018 18:40 Мск
СМИ: Российские военные будут выведены из района Африна в Сирии

Ранее 19.01.2018 02:22 Мск
Вашингтон призвал Турцию воздержаться от военной операции в Сирии

Ранее 18.01.2018 08:20 Мск
Пентагон опроверг данные о создании новой армии на границе в Сирии








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СМИ: Турецкая артиллерия обстреляла семь селений в Африне
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