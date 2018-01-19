СМИ: Турецкая артиллерия обстреляла семь селений в Африне

Семь курдских селений в регионе Африн на севере Сирии подверглись обстрелу турецкой артиллерии, по данным СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением на этой территории операции против курдских военизированных формирований. В свою очередь, Вашингтон призвал Анкару отказаться от такой идеи.

Ранее стало известно, что Москва в ходе контактов с турецкой стороной сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района Африна, после чего российские военные начали покидать территорию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Firat, в ходе проводимой операции были ранены несколько мирных жителей, в том числе шестилетний ребёнок.

Объектами атаки стали высоты Телль-Бадран, Телль-Бахтияр и Телль-Дустан — точки оборонительных рубежей Курдских сил самообороны (КСС). Данные о потерях в рядах КСС отсутствуют.

Также атакованы миномётами пять населённых пунктов региона Эш-Шахба, где размещены курдские отряды, которые открыли ответный огонь.