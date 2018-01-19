На Украине обнаружили месторождение золота

В Раховском районе Закарпатской области Украины нашли новое месторождение золота. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы геологии и недр республики.

По геологическим оценкам, объём обнаруженных запасов составляет 2,4 тонны, что, как отмечается в сообщении, говорит о "перспективности дальнейших геолого-разведочных работ на месторождениях Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений".

По словам директора корпоративных рейтингов агентства "АКРА" Максима Худалова, золотодобыча имела место на Украине ещё до Октябрьской революции 1917 года, а при советской власти практически не велась ввиду наличия на территории СССР более перспективных участков.

"Подтверждённые запасы золота на Украине оцениваются в 40 т., — цитирует его РБК. — Это меньше, чем в России принято классифицировать стратегическое месторождение (не менее 50 т., — прим.). При этом они достаточно широко разбросаны по территории страны. В то же время средние содержания в руде на уровне 5 г/т, что сегодня выглядит приемлемым".