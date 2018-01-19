В ЛНР восстановлена украинская мобильная связь

Мобильный оператор "Vodafone", до ребрендинга известный как "МТС-Украина", восстановил мобильную связь на территории ЛНР. Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Гарантии безопасности, предоставленные ранее Народной милицией ЛНР и Вооруженными силами Украины, в ходе работ соблюдались в полном объеме, что также зафиксировано зеркальными патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметили в представительстве.

В ДНР связь так и не восстановлена. В украинском министерстве по вопросам "временно оккупированных территорий" заявили, что проведение ремонтных работ до сих пор не согласовано. Накануне пресс-секретарь компании Виктория Рубан отметила, что ремонтные работы могут занять несколько дней.

"В Донецкой области сеть не работает по неизвестным для нас причинам. Есть вероятность того, что оборудование выведено из строя или отсутствует электроснабжение", - говорится в сообщении "Vodafone Украина".

Напомним, мобильный оператор "Vodafone" полностью перестал работать в ДНР и ЛНР 11 января. Это вызвало массовый переход жителей ДНР на республиканский оператор "Феникс". За неделю его абонентами стали еще 100 тыс.человек, притом что за два предыдущих года - 625 тыс.