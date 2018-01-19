СМИ: Российские военные будут выведены из района Африна в Сирии

Российские военные начали покидать район города Африн на севере Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил проведением на этой территории операции против курдских военизированных формирований. В свою очередь, Вашингтон призвал Анкару отказаться от такой идеи.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Daily Sabah и его источник в Минобороны Турции, российская сторона в ходе контактов с турецкой сообщила о намерении вывести своих военнослужащих из района Африна.

Вчера, 18 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Москву не выступать против планируемой Анкарой операции. В тот же день ранее глава Генштаба республики Хулуси Акар и директор национальной разведывательной организации Хакан Фидан отправились в Россию на переговоры с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым, с которым обсудили реализацию договорённостей по функционированию зон деэскалации и поддержанию режима прекращения на ней боевых действий.