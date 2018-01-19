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"Перейти от запрограммированного отставания к бурному росту!" Судя по выступлениям на Гайдаровском форуме, управленческая элита не собирается ничего менять, но уже готовится к наступлению скандинавского социализма. Как считает известный промышленник и автор стратегии экономического роста Константин Бабкин, нам до этого еще далеко. В интервью Накануне.RU он рассказал о том, что необходимо предпринять для уверенного развития и построения более справедливого государства.
19.01.2018
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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Новости
19.01.2018 18:10 Мск (20:10 Екб)
общество | В России | За рубежом
Сулейману Керимову разрешили посетить Россию
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Сулейман Керимов (2017) | Фото: ntv.ru

Бизнесмену Сулейману Керимову позволено посетить Россию на три дня, чтобы увидеться со своим больным родственником, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда РФ от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту французского города по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога за его свободу с 5 млн евро до 40 млн евро.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство AFP, сенатор должен выехать в Россию сегодня, 19 января, а через два дня вернуться во Францию.

Несколькими днями ранее стало известно о задержании французскими спецслужбами швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, по данным следствия, связан с Керимовым. Предприниматель заключён под временный арест. По данным источников в правоохранительных структурах, он выступал в качестве подставного лица российского сенатора при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Также следствие считает, что данные лица связаны с отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, пишет.

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19.01.2018 18:10 Мск | Париж | информационная служба Накануне.RU
20:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 07:48 Мск
СМИ сообщили об аресте швейцарского бизнесмена по делу Керимова

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Сулейману Керимову разрешили посетить Россию
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