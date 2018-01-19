Сулейману Керимову разрешили посетить Россию

Бизнесмену Сулейману Керимову позволено посетить Россию на три дня, чтобы увидеться со своим больным родственником, сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда РФ от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту французского города по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 23 ноября суд постановил освободить российского предпринимателя под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога за его свободу с 5 млн евро до 40 млн евро.

Как сообщает РБК со ссылкой на агентство AFP, сенатор должен выехать в Россию сегодня, 19 января, а через два дня вернуться во Францию.

Несколькими днями ранее стало известно о задержании французскими спецслужбами швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера, который, по данным следствия, связан с Керимовым. Предприниматель заключён под временный арест. По данным источников в правоохранительных структурах, он выступал в качестве подставного лица российского сенатора при покупке недвижимости на Лазурном берегу. Также следствие считает, что данные лица связаны с отмыванием финансовых средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, пишет.