Греф рассказал Медведеву, что плохого в снижении процентных ставок по кредитам

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьером Дмитрием Медведевым пообещал снижение ставок по кредитам в 2018 г. Он сказал, что из-за этого банки потерях в доходности, передает корреспондент Накануне.RU.

Хорошей новостью снижение процентных ставок является только для вкладчиков - доступность кредитования увеличивается.

"В прошлом году ставки очень сильно пошли вниз. Примерно на 2 процентных пункта за год в среднем все ставки упали в силу падения инфляции, соответственно, и ставки рефинансирования Центрального банка. Перспектива такая же на этот год, собственно говоря", - сказал Греф. Со снижением ставок связан рост ипотеки за прошлый год, и позитивный прогноз по ипотеке на этот год.

"Есть и вторая сторона – это, конечно, сжимающаяся маржа. У банка постепенно будет падать доходность. Мы планируем, что за три года, к сожалению, примерно на 100 базисных пунктов банки потеряют маржу", - сказал Греф.

Премьер в ответ на это заметил, что нужно "оптимизировать все".