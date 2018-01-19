"Запретить уничтожать культурное наследие Екатеринбурга": создана петиция против сноса телебашни

В Екатеринбурге создана петиция против сноса телебашни, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Создатель - председатель центрального совета Межрегионального общественного движения в защиту прав родителей и детей "Межрегиональное родительское собрание", кандидат в депутаты ГД РФ седьмого созыва от "ЕР" Герман Авдюшин.

"Снос башни сегодня является чиновничьим беспределом, которому надо положить конец! То что она не достроена до сих пор является показателем не способности областных чин-ков решать задачи значимые для региона и города и эффективного управления области в целом. Решение вопроса о завершении строительства башни должен решаться только на референдуме, а не кулуарах коридорах власти и подковерных договоренностях между чин-ками и строителями", - пишет Авдюшин.

Он также требует референдума за завершение строительства екатеринбургской башни "как символа грации Европы и Азии".

Петиция будет отправлена в администрацию Екатеринбурга и губернатору Свердловской области. Сбор только стартовал, пока собрано 17 подписей.

Отметим, что опрошенные Накануне.RU эксперты ранее заявили, что обрушение столь крупного объекта из сверхпрочного бетона грозит "сейсмическим эффектом", от которого могут пострадать близлежащие здания и даже плотина городского пруда. А читатели Накануне.RU считают, что объект нужно превратить в смотровую площадку.