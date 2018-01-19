В Челябинской области завершаются расчеты квот возможных выбросов для предприятий

На Южном Урале на следующей неделе будут завершены комплексные расчёты уточненных квот возможных выбросов для предприятий. Об этом на межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий в период НМУ сообщила и.о. министра экологии области Яна Куприкова, сообщили Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Минэкологии доведет до предприятий уточненные квоты возможных выбросов.

Вице-губернатор Сергей Сушков потребовал максимально ответственно отнестись к соблюдению режима, обеспечивающего снижение выбросов и концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. "У нас нет чехлов на лёгких, мы все дышим одним и тем же воздухом", - подчеркнул он.

Заместитель главы области предложил провести серию локальных совещаний с руководителями ведомств с целью выработать наиболее эффективные механизмы взаимодействия в период НМУ.

По словам руководителя регионального Росприроднадзора Виталия Курятникова, они попытались самостоятельно объединить информацию с постов мониторинга чистоты атмосферного воздуха. Выработав единую систему сбора и анализа этих данных, можно будет быстро реагировать на самые острые сигналы, опираясь на единую карту рисков и привлекая необходимые ресурсы.

Челябинские крупные предприятия отчитались о повышенном снижении выбросов относительно предельно допустимых значений.

Также на заседании обсудили мероприятия по регулированию движения большегрузного транспорта в столице области в период НМУ, ситуацию с реализацией "дорожной карты" по рекультивации городской свалки и с работами по ликвидации эндогенных пожаров на Коркинском разрезе.

Добавим, что режим НМУ в Челябинске продлен до 19 часов 21 января.