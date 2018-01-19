Пострадавшую в нападении на пермскую школу учителя перевели в обычную палату

Состояние учительницы, пострадавшей в налете на пермскую школу №127, остается стабильным. Ее перевели в обычную палату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Шестеро пострадавших детей остаются на лечении в круглосуточном стационаре. По предварительному прогнозу, часть из них выпишут в начале следующей недели.

Напомним, в результате происшествия 15 января 2017 года в пермской школе №12, было госпитализировано 12 человек в состоянии разной степени тяжести. Пострадавшим выплатят материальную помощь в общей сумме 2,8 млн руб. Кроме того, для пострадавших детей и детей воспитанников будут организованы туристические поездки. Занятия возобновились с 18 января. Меры безопасности усилены: в частности, руководство школы сменило охранное предприятие.