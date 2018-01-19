В "сером доме" ужесточили правила работы журналистов

Администрация Екатеринбурга ужесточила правила работы журналистов в здании мэрии. Речь идет о пропуске в здание "серого дома". О нововведениях сообщила пресс-служба администрации в письме с анонсами на следующую неделю, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас каждого представителя СМИ - журналиста, фотографа или оператора - охрана будет регистрировать в специальном журнале. В связи с этим в мэрии журналистов попросили приходить заранее - "за 7-10 минут до назначенного времени".

"Это позволит избежать опоздания", - уточнили в пресс-службе.

Отметим, ранее вход в здание мэрии для журналистов был не ограничен. Фактически здание администрации города было одним из немногих госучреждений, куда вход для представителей СМИ и горожан всегда был свободным. В администрацию губернатора, ЗакСО и региональное правительство вход осуществляется только по предварительной аккредитации. При этом, в том же региональном правительстве ранее представители СМИ могли свободно передвигаться по зданию и обращаться за комментариями к чиновникам после заседаний кабмина, однако не так давно были введены "ограничения": теперь далее второго этажа "белого дома", где идут трансляции заседаний, журналистов не пускают, а по итогам, как правило, один из членов правительства сам спускается к прессе на пресс-подход.