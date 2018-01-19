Глава Бурятии о ЧП в школе Улан-Удэ: "Это проблема общего здоровья общества"

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ЧП в школе №5 Улан-Удэ. По его словам, проблема кроется в здоровье общества.

Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Алексей Цыденов впервые прокомментировал произошедшее.

"Тут нельзя сказать, что есть какие-то пробелы, это проблема системного характера, проблема общего здоровья общества. Мы будем усиливать психологическую помощь в школах. У нас недостаточно психологов в школах. Это одна из мер выявления нарастания напряжения у подростков и опасной среды", - приводит слова главы Бурятии официальный портал органов государственной власти республики.

Также он рассказал о состоянии здоровья пострадавших.

"В целом состояние пострадавших удовлетворительное. Одна девочка в тяжелом состоянии. Первое, что нужно - это оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Приняли решение, что вызываем специалистов из Санкт-Петербурга - микрохирургов. Нужно пришить девочке сильно пострадавший палец. Также вызываем для усиления микрохирургов из Москвы, сильная травма у другой девочки. Идут полностью согласованные мероприятия по лечению и восстановлению. Надеемся, что все выздоровеют. Видеоселектор с привлечением лучших специалистов федерального уровня из Москвы подтвердил, что все меры приняты вовремя, тактика лечения выбрана верно", - сообщил Цыденов.

Он добавил, что будет поставлен вопрос охраны школы.

"У нас часть школ охраняется, часть нет. Но лучшая профилактика - это выявлять нарастающее напряжение. Охрана тоже нужна, но работа профилактическая более результативна. Мы завтра проводим комиссию по предупреждению правонарушений специально по этому поводу в расширенном составе - с участием глав районов. Будем разрабатывать комплекс мер", - заключил Алексей Цыденов.

Напомним, сейчас школа №5 закрыта. За выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен. Ожидается, что в ближайшее время здание начнут ремонтировать.