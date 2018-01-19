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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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Глава Бурятии о ЧП в школе Улан-Удэ: "Это проблема общего здоровья общества"
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Алексей Цыденов (2017) | Фото: Накануне.RU

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ЧП в школе №5 Улан-Удэ. По его словам, проблема кроется в здоровье общества.
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Напомним, утром 19 января ученик 9-го класса данной школы с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Алексей Цыденов впервые прокомментировал произошедшее.

"Тут нельзя сказать, что есть какие-то пробелы, это проблема системного характера, проблема общего здоровья общества. Мы будем усиливать психологическую помощь в школах. У нас недостаточно психологов в школах. Это одна из мер выявления нарастания напряжения у подростков и опасной среды", - приводит слова главы Бурятии официальный портал органов государственной власти республики.

Улан-Удэ, школа, нападение(2018)|Фото: tvcom-tv.ru

Также он рассказал о состоянии здоровья пострадавших.

"В целом состояние пострадавших удовлетворительное. Одна девочка в тяжелом состоянии. Первое, что нужно - это оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Приняли решение, что вызываем специалистов из Санкт-Петербурга - микрохирургов. Нужно пришить девочке сильно пострадавший палец. Также вызываем для усиления микрохирургов из Москвы, сильная травма у другой девочки. Идут полностью согласованные мероприятия по лечению и восстановлению. Надеемся, что все выздоровеют. Видеоселектор с привлечением лучших специалистов федерального уровня из Москвы подтвердил, что все меры приняты вовремя, тактика лечения выбрана верно", - сообщил Цыденов.

Улан-Удэ, школа, нападение(2018)|Фото: vk.com/Сергей Мельников

Он добавил, что будет поставлен вопрос охраны школы.

"У нас часть школ охраняется, часть нет. Но лучшая профилактика - это выявлять нарастающее напряжение. Охрана тоже нужна, но работа профилактическая более результативна. Мы завтра проводим комиссию по предупреждению правонарушений специально по этому поводу в расширенном составе - с участием глав районов. Будем разрабатывать комплекс мер", - заключил Алексей Цыденов.

Напомним, сейчас школа №5 закрыта. За выходные помещения будут приведены в порядок, планируется, что в понедельник, 22 января, учебный процесс будет возобновлен. Ожидается, что в ближайшее время здание начнут ремонтировать.

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19.01.2018 16:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
18:05 Екб


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Глава Бурятии о ЧП в школе Улан-Удэ: "Это проблема общего здоровья общества"
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