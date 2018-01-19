Режим НМУ в Челябинске сохранится до вечера воскресенья

Режим НМУ первой степени опасности в Челябинске продлили до вечера 18 января. Об этомсообщили в челябинском гидрометцентре.

"16–21 января в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности продлены до 19 часов 21 января.

Напомним, накануне жители города жаловались на затрудненное дыхание, стойкий химический запах и наличие запаха гари в воздухе.