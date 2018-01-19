"Проблема решена, платить ничего не надо": УВЗ поддержит юных хоккеистов "Спутника"

Под угрозой оказалась поездка воспитанников нижнетагильского ДЮСШ по хоккею "Спутник" на соревнования в Челябинск 20 января. Дело в том, что у клуба не было на это денег, и руководство предложило родителям оплатить поездку. Многим это было просто не по карману, однако проблема уже решена.

"Не знаю, из каких карманов достали деньги, но дети наши завтра едут за счёт клуба", - сообщила Накануне.RU мама одного из юных хоккеистов.

По словам советника генерального директора по корпоративным коммуникациям АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрия Калениченко, о проблеме было известно давно, но на подготовку решения потребовалось время.

"Проблема возникла раньше появления темы в СМИ, но помочь хоккейному клубу - это ответственная работа на разных уровнях. Для транспортировки детей требовался специальный автобус и надо было учесть все требования ГИБДД. Перевозка детей - ответственное дело и этому уделяют много внимания. Сразу же была дана команда генеральным директором (Александр Потапов) вмешаться и решить этот вопрос в положительную сторону. Подготовка документов заняла время. Вся работа проведена, автобус готов, платить ничего не надо. Детско-юношеский спорт у нас в приоритете!", - рассказал Накануне.RU Дмитрий Калениченко.