Песков о нападениях в школах: "Нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одну из версий нападений на школьников и педагогов. Сообщалось, что на подростков могли оказать влияние социальные сети.

Песков заявил, что выводы можно сделать только после окончания следственных действий, но добавил, что интернет несет определенную угрозу.

"Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счет, сославшись на то, что предстоят следственные действия, и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чем-то говорить. Но хочу напомнить слова президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена. Интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы", - приводит его слова "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса школы № 5 Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее, 15 января, двое подростков ранили учеников и педагога пермской школы №127. Пострадали 15 человек.

Третий инцидент произошел в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области: один из подростков достал нож и ударил им другого.

В Госдуме предложили фильтровать опасные для подростков группы в социальных сетях.