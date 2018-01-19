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19.01.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество ;
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Новости
19.01.2018 15:42 Мск (17:42 Екб)
общество | В России
Песков о нападениях в школах: "Нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло"
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал одну из версий нападений на школьников и педагогов. Сообщалось, что на подростков могли оказать влияние социальные сети.
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Песков заявил, что выводы можно сделать только после окончания следственных действий, но добавил, что интернет несет определенную угрозу.

"Я бы воздержался от каких-либо субстантивных комментариев на этот счет, сославшись на то, что предстоят следственные действия, и до того, как будут сделаны выводы, было бы неправильно о чем-то говорить. Но хочу напомнить слова президента о том, что интернет — это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена. Интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом. Поэтому здесь есть вопросы", - приводит его слова "Коммерсант".

Как сообщало Накануне.RU, утром 19 января ученик 9-го класса школы № 5 Улан-Удэ с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Ранее, 15 января, двое подростков ранили учеников и педагога пермской школы №127. Пострадали 15 человек.

Третий инцидент произошел в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области: один из подростков достал нож и ударил им другого.

В Госдуме предложили фильтровать опасные для подростков группы в социальных сетях.



Развитие сюжета: Ранее 19.01.2018 16:05 Мск
Глава Бурятии о ЧП в школе Улан-Удэ: "Это проблема общего здоровья общества"

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19.01.2018 15:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:42 Екб


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Песков о нападениях в школах: "Нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло"
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