В Октябрьском районе построят цех глубокой переработки рыбы за 67 миллионов рублей

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с главой Октябрьского района Анной Куташовой. Одним из ключевых вопросов стало развитие рыбной промышленности в районе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

По словам главы района, за последние два года благодаря господдержке в Октябрьском районе увеличилось число предприятий, занимающихся добычей рыбы. Сейчас их 11. Потребность населения в сырой рыбе закрыта. При этом лишь 5% предприятий занимаются переработкой рыбы.

"С учетом мнения бизнес-сообщества принято решение разработать проект строительства цеха глубокой переработки рыбы на 480 тонн в год в поселке Октябрьский на базе муниципального имущества. Проект прошел все экспертизы. Его ориентировочная стоимость - 67 млн руб. Предполагается создание 20 рабочих мест. Планируется вяление, соление, копчение, кулинария. Проект в высокой степени готовности. Считаю, он может заинтересовать инвестора. Мы ведем работу по размещению его на инвестплощадке региона", - рассказала Анна Куташова.

Работа над проектом ведется совместно с окружным департаментом промышленности, фондом развития Югры. Он размещен на инвестиционной площадке муниципалитета. Создание такого предприятия позволит повысить прибыль рыбозаготовителей.

"Я дам поручение коллегам, чтобы они подключились. Здесь важно, чтобы было централизованное представление о развитии рыбной промышленности: нужно также понимать логистическую схему, контакты с потребителями. Специалисты из регионального правительства должны будут вместе с вами просчитать, исходя из наличия мощностей на территории округа по переработке рыбы, каким образом логистически целесообразно выстроить маркетинговую политику будущего предприятия", - отметила Наталья Комарова.

Также стороны обсудили вопросы благоустройства территорий поселений, обеспечения жильем, ЖКХ. Ожидается, что в первом квартале этого года район полностью избавится от балочной системы.