В Кремле подтвердили, что Путин проведет переговоры с президентом Аргентины в Москве

В ближайший понедельник, 23 января, в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Аргентины Маурисио Макри. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Макри будет находиться в России с официальным визитом. Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня. По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление, а также сделают заявления для СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, в конце ноября прошлого года российский президент поговорил по телефону с аргентинским коллегой. В ходе разговора Путин высказал Макри слова поддержки в связи с ситуацией вокруг пропавшей субмарины "Сан Хуан" и предложил помощь России в розыске подлодки.