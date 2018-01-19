В Перми управляющая ТСЖ получила 2,5 года за присвоение 5 миллионов и подалась в бега

В Перми 54-летняя управляющая ТСЖ "Молодежный" наказана за ущерб поставщикам коммунальных ресурсов в 5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры

Суд наказал ее двумя с половиной годами колонии общего режима со штрафом в 55 тыс. руб. Сохранен арест имущества осужденной: истцы могут заявить материальные претензии. Пермячка на оглашение приговора не явилась, нарушив подписку о невыезде, за что объявлена в федеральный розыск.

Напомним, управляющей вменяли то, что она с мая 2012 по декабрь 2016 гг. похитила около 4 млн 900 тыс. руб. Она переводила деньги за "коммуналку", которые платили люди, себе и своим знакомым. Обосновывала она эти траты "выплатой заработной платы, премий, отпускным пособием". После сотрудница товарищества обналичивала средства и тратила по-своему. Кроме этого, она наличными получала деньги, предназначенные для нужд ТСЖ, которые не вносила в кассу Товарищества. В результате поставщики коммунальных услуг, "Искра" и "Новая городская инфраструктура Прикамья", а также само товарищество крупно пострадали.