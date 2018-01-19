В Челябинске задержали мужчину, сбежавшего из-под стражи

В Челябинске задержали мужчину, совершившего накануне побег из-под стражи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, инцидент произошел 18 января. В ходе проведения следственно-оперативных действий совершил побег из-под стражи арестованный по статье "разбой" Сергей М. Весь личный состав полиции города был поднят по тревоге.

Мужчину задержали в подъезде жилого многоквартирного дома по улице Хариса Юсупова в Курчатовском районе. По факту побега возбуждено уголовное дело.

В полиции отметили, что жители города проявили активную гражданскую позицию и сообщали имеющуюся у них информацию по указанным в ориентировке телефонам.