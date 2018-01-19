Екатеринбуржцы, пытавшиеся сбыть килограммовый изумруд, получили по два года колонии

Двое екатеринбуржцев, пытавшихся сбыть килограммовый изумруд стоимостью более 2,2 млн руб., получили сроки. Суд приговорил одного из них к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, второго - к двум годам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, судом установлено, что мужчины договорились о сделке по продаже драгоценного камня. 27 сентября 2016 года один из них привез изумруд в кафе "Бельмесы", расположенном на проспекте Ленина. Подъехав в кафе, он передал изумруд своему подельнику, который направился в VIP-зал, где его ждал потенциальный покупатель, которым был оперативник. Подельники были задержаны.