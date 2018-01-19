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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
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общество ;
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Борис Дубровский и руководитель Росатома обсудили перспективы создания ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск
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перспективы создания в Озерске и Снежинске ТОСЭР, Борис Дубровский, Алексей Лихачёв, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с гендиректором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым перспективы создания в Озерске и Снежинске ТОСЭР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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По словам Бориса Дубровского, в Госдуме была устранена правовая коллизия, препятствовавшая созданию ТОСЭР в ЗАТО.

"На текущий момент заявки обоих городов на получение статуса ТОСЭР подготовлены, они находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Мы вправе рассчитывать, что здесь будут созданы высокотехнологичные производства, которыми Челябинская область будет гордиться", - считает он.

Алексей Лихачев призвал быть готовыми незамедлительно начать работу с потенциальными резидентами ТОСЭР, как только статус будет получен, чтобы реализация проектов "началась в минимально возможные сроки".

перспективы создания в Озерске и Снежинске ТОСЭР, Борис Дубровский, Алексей Лихачёв,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Так, в ЗАТО Снежинск планируется создание центра ядерной медицины и организация производства электрооборудования для малой энергетики. В Озерске планируется реализовать проект регионального центра облучательных технологий и производства металлообрабатывающего оборудования, а также открыть производства изделий из углеграфитовых материалов, биостимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных и птиц, интеллектуальных рукавов для восстановления трубопроводных сетей, порошков металлических сплавов методом газового распыления и другие.

В ходе встречи стороны договорились о более системном и интенсивном взаимодействии по обсуждаемым темам.

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19.01.2018 15:04 Мск | Озерск | информационная служба Накануне.RU
17:04 Екб


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Борис Дубровский и руководитель Росатома обсудили перспективы создания ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск
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