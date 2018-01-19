Борис Дубровский и руководитель Росатома обсудили перспективы создания ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с гендиректором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачёвым перспективы создания в Озерске и Снежинске ТОСЭР, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам Бориса Дубровского, в Госдуме была устранена правовая коллизия, препятствовавшая созданию ТОСЭР в ЗАТО.

"На текущий момент заявки обоих городов на получение статуса ТОСЭР подготовлены, они находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации. Мы вправе рассчитывать, что здесь будут созданы высокотехнологичные производства, которыми Челябинская область будет гордиться", - считает он.

Алексей Лихачев призвал быть готовыми незамедлительно начать работу с потенциальными резидентами ТОСЭР, как только статус будет получен, чтобы реализация проектов "началась в минимально возможные сроки".

Так, в ЗАТО Снежинск планируется создание центра ядерной медицины и организация производства электрооборудования для малой энергетики. В Озерске планируется реализовать проект регионального центра облучательных технологий и производства металлообрабатывающего оборудования, а также открыть производства изделий из углеграфитовых материалов, биостимуляторов роста растений и кормовых добавок для животных и птиц, интеллектуальных рукавов для восстановления трубопроводных сетей, порошков металлических сплавов методом газового распыления и другие.

В ходе встречи стороны договорились о более системном и интенсивном взаимодействии по обсуждаемым темам.