В администрации Махачкалы подтвердили следственные действия в мэрии: Мусаев не задержан

В администрации Махачкалы подтвердили следственные мероприятия в служебных кабинетах мэрии. Сейчас работа идет в штатом режиме.

Напомним, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Как сообщили в Следственном комитете России, чиновника подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. В ведомстве отмечали, что по делу проводятся обыски.

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

"Процессуальные действия правоохранительных органов продолжались в течение двух часов. По истечении двух часов сотрудники правоохранительных органов покинули здание администрации. При этом изъятия каких-либо документов не было произведено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Муса Мусаев, занимающий пост мэра с 2015 года, якобы задержан.

"Администрация города Махачкалы и ее руководство продолжают работать в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе.