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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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19.01.2018
общество ;
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В администрации Махачкалы подтвердили следственные действия в мэрии: Мусаев не задержан
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обыск мэрия (2009) | Фото: ГУВД по Свердловской области

В администрации Махачкалы подтвердили следственные мероприятия в служебных кабинетах мэрии. Сейчас работа идет в штатом режиме.

Напомним, сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева. Как сообщили в Следственном комитете России, чиновника подозревают в превышении полномочий с причинением тяжких последствий. В ведомстве отмечали, что по делу проводятся обыски.

Мусаев Муса, глава города Махачкалы(2018)|Фото: mkala.ru

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

"Процессуальные действия правоохранительных органов продолжались в течение двух часов. По истечении двух часов сотрудники правоохранительных органов покинули здание администрации. При этом изъятия каких-либо документов не было произведено", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Муса Мусаев, занимающий пост мэра с 2015 года, якобы задержан.

"Администрация города Махачкалы и ее руководство продолжают работать в штатном режиме", - пояснили в пресс-службе.



Развитие сюжета: Ранее 19.01.2018 21:23 Мск
Мэр Махачкалы задержан

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19.01.2018 14:56 Мск | Махачкала | информационная служба Накануне.RU
16:56 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.01.2018 11:03 Мск
Глава Махачкалы стал фигурантом уголовного дела








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В администрации Махачкалы подтвердили следственные действия в мэрии: Мусаев не задержан
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