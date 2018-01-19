На Средний Урал надвигается похолодание: местами до 40 градусов мороза

Свердловскую область в предстоящие дни ждет похолодание. Уже в ближайшие сутки ожидается существенное понижение температуры. В ночные часы температура воздуха ожидается 23-28 градусов ниже ноля, местами до 40 градусов мороза. Температура днем - 20 - 25 градусов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительному прогнозу, морозы продержатся до 25 января. В связи с этим свердловские спасатели напомнили уральцам о рисках, связанных с низкими температурами. В ведомстве подчеркнули, что населению, прежде всего, следует позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления - печное, газовое, электрическое - должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.

"Не позволяйте детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Не оставляйте детей и недееспособных членов семьи без присмотра. Соблюдайте меры пожарной безопасности сами и призывайте к бдительности окружающих. Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество", - отметили в свердловском управлении.

Спасатели отмечают, что, как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёдные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.

"Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор. При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем", - напомнили в ведомстве.

Там также отметили, что выходя на улицу, необходимо одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. В сильный холод прогулки и дальние поездки лучше отменить.